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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Avrupa'ya açılan sınır kapıları yolcu giriş çıkışlarına kapatıldı - EDİRNE

Avrupa'ya açılan sınır kapıları yolcu giriş çıkışlarına kapatıldı - EDİRNE

- Kapıkule Sınır Kapısı'ndan drone görüntüleri - Salih Baran'ın anonsu - Sınır kapılarında yük taşımacılığında kısıtlamaya gidilmeyecekEDİRNE (AA) - Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapıları, koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri kapsamında yolcu giriş ve çıkışlarına kapatıldı.Alınan bilgiye göre, Yunanistan'a açılan Pazarkule, İpsala kara hudut ve Uzunköprü demir yolu hudut kapıları ile Bulgaristan'a açılan Dereköy, Hamzabeyli ve Kapıkule kara hudut kapılarından yolcu giriş çıkışı yapılmayacak.Yunanistan ana karası ya da Yunan adalarından deniz vasıtalarıyla Türkiye'ye yapılan seferler karşılıklı olarak durduruldu.Adı geçen hudut kapıları ve deniz yoluyla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları ile son 14 gün içinde bu ülkelerde bulunmuş üçüncü ülke vatandaşlarının girişlerine bugün saat 00.00'dan sonra izin verilmeyecek.Sınır kapılarında yük taşımacılığında herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek. Sağlık ve Ticaret bakanlıklarınca belirtilen usullerde taşımacılık faaliyetlerine devam edilecek.

Koronavirüs Nani Adala Bakanlık Kışla 

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