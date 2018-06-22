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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin memleket yolculuğu başladı - EDİRNE

Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin memleket yolculuğu başladı - EDİRNE



: - Kapıkule Gümrük Kapısından görüntüler - Yurtdışından gelen vatandaşlar ile röportajlarAvrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin memleket yolculuğu başladı - Yaşadıkları ülkelerden tatillerini Türkiye'de geçirmek üzere yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapıyorEDİRNE (AA) - Yaşadıkları ülkelerden tatillerini Türkiye'de geçirmek üzere yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapmaya başladı.
Almanya'dan Türkiye'ye gelen İsmail Düzgün AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllık iznini Ankara'da geçireceğini söyledi.

Memleketinde yakınları ve arkadaşlarıyla görüşeceğini belirten Düzgün, "Bugünden itibaren yurt dışında yaşayan Türklerin baba ocağına yolculuğu hız kazanacak. Çünkü izinler başladı.
Ben yılda 2 - 3 kez gelmeye çalışıyorum. Türkiye'ye geldiğim zaman kendimi daha mutlu ve huzurlu hissediyorum." dedi.
Viyana'dan gelen Rahman Odabaşı, her sene yaz tatilini memleketinde geçirdiğini anlattı.Türkiye'de yaklaşık 3 hafta kalacağını anlatan Odabaşı, "Ülkeme geldiğim ve yakınlarımı göreceğim için çok mutluyum. Bir an önce sevdiklerime kavuşmak istiyorum." diye konuştu.
Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan gurbetçi girişlerinin temmuz ayı başlarında artması bekleniyor.Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü de temmuz ayından itibaren oluşması beklenen yoğunluğa karşılık verebilmek personel ve peron sayısını artırdı. 24 saatte Trakya'daki sınır kapılarından 2055 araçla yaklaşık 9 bin yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı Türkiye'ye giriş yaptı.

Baba Ocağı Muhabir Yurt Dışı Görece Gurbetçi 

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