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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı İtalyan Sassoli oldu - STRAZBURG Haberi

Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı İtalyan Sassoli oldu - STRAZBURG Haberi

- Oylama sonuçlarının ilan edilmesi - Adaylardan detaylar - Yeni başkan Sassoli'nin tebrikleri kabulüBaşkanlığını İtalyan Antonio Tajani'nin yürüttüğü Avrupa Parlamentosu'nda (AP), başkanlık koltuğu için 4 aday yarışıyor. Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi devam ediyor.Seçimlerde, Sosyal Demokratlar'ın (S&D) adayı İtalyan David Maria Sassoli, Avrupa Yeşiller Partisi'nin (EFA) adayı Alman Ska Keller, Avrupa Birleşik Solu - İskandinav Yeşil Solu'nun (GUE/NGL) adayı İspanyol Sira Rego ve Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) adayı Çekyalı Jan Zahradil, başkan olmak için yarışıyor.

Yarış Aria İtalya İtalyan 

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