Avrupa Parlamentosu başkanını seçiyor - STRAZBURG Haberi
- Başkan adaylarından detaylar - Oylamadan detaylarBaşkanlığını İtalyan Antonio Tajani'nin yürüttüğü Avrupa Parlamentosu'nda (AP), başkanlık koltuğu için 4 aday yarışıyor. Sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi devam ediyor.Seçimlerde, Sosyal Demokratlar'ın (S&D) adayı İtalyan David Maria Sassoli, Avrupa Yeşiller Partisi'nin (EFA) adayı Alman Ska Keller, Avrupa Birleşik Solu - İskandinav Yeşil Solu'nun (GUE/NGL) adayı İspanyol Sira Rego ve Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) adayı Çekyalı Jan Zahradil, başkan olmak için yarışıyor.
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