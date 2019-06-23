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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı, yabancı kampçıların rotasında İzle

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı, yabancı kampçıların rotasında İzle

-Turistlerden görüntüler

Doğal Yaşam Parkı Güvenlik Kontrolü Yabancı Turist Vahşi Yaşam Hayvanat Bahçesi 

--Turistleri doğal yaşam parkını gezmeleri
--Lemurları beslemeleri
--Detay

( KOCAELİ )- Yabancı turistler, hem kültür hem de doğayla buluştu KOCAELİ

- Kocaeli’deki Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyan Ormanya, yabancı kampçıların gözde mekanlarından oldu. Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Kocaeli Büyüklşehir Belediyesi tarafından yapılan Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkına yerli turistler gibi yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor. İçerisinde bulunan hayvanat bahçesi, vahşi yaşam alanı, yürüyüş parkurları sebebiyle Kocaeli ve çevre illerden büyük yoğun ilgi gören doğal yaşam parkı, yabancı turistlerinde rotasına girdi. Doğal yaşam parkında bulunan çadır ve karavan kamp alanlarına gelen yabancı turistler, doğa ile iç içe şehir iç içe yüzlerce hayvanının hemen dibinde zaman geçirme fırsatı buluyor. 24 saat güvenli kamp imkanı Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan karavan ve çadır kamp alanı doğaseverlere güvenli kamp imkanı sağlıyor. 24 saat güvenlik kontrolü sağlanan alanda tuvalet, su, elektrik, karavanlara özel şarj istasyonu gibi temel hizmetler de sağlanıyor. Onlarca türdeki hayvanı görme ve yürüyüş parkurlarından faydalanabildikleri doğal yaşam parkını çok beğendiğini söyleyen yabancı turistler, kamp alanındaki olanakların da kendilerini cezbettiğini ifade ediyorlar. Yabancı turistlere doğal yaşam parkı turu Türkiye’nin en çok ziyaret edilen Ormanya Doğal Yaşam Parkı, düzenlenen turlarla kampçılara gezdiriliyor. Rehberler eşliğinde doğal yaşam parkını ziyaret eden turistler, mesire alanlarındaki vatandaşlarla bir araya gelme imkanı buldu. Türkiye’de her yerde piknik yapanları görmenin çok ilginç olduğunu söyleyen İngiliz vatandaşı Anne, “Türkiye’de piknik yapmak çok değerli bir aktivite. Bu aktivite için hazırlanan özel alanların olması çok güzel. Türkiye turumuzun birçok yerinde piknik yapan insanlara rastladık. Misafirperverliğinizin yanı sıra bu kültürü de herkesin benimsemiş olması inanılmaz” dedi.
Yabani hayvanları görme imkanı buldular Doğal yaşam parkındaki turlarında yabancı turistler, dalanda gördükleri Kızıl geyik, ala geyik, ceylan, karaca gibi türler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Daha sonra hayvanat bahçesindeki gezilerine devam eden kampçılar, lemur besleyerek yeni bir deneyim yaşadı. Son olarak kanguruları görmek isteyen çocuklar için kısa bir kanguru ziyareti gerçekleştirildi.

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