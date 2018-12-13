Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Avrupa'nın ayağını Yozgat ısıtıyor... Yılda 36 milyon çift çorabı Avrupa'ya ihraç ediyorlar İzle

Avrupa'nın ayağını Yozgat ısıtıyor... Yılda 36 milyon çift çorabı Avrupa'ya ihraç ediyorlar İzle

fabrikadan genel görüntü

Fabrika Lyon Yurt Dışı Gesi İtalya 

-Fabrikada çorap üreten işçilerin çalışmaları
-Detay
-Röportaj

( YOZGAT ) Avrupa'nın ayağını Yozgat ısıtıyor. Yılda 36 milyon çift çorabı Avrupa'ya ihraç ediyorlar YOZGAT

- Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yaklaşık 15 yıldır faaliyet gösteren çorap fabrikası yılda 36 milyon çift çorabı Avrupa'ya ihraç ediyor. 2004 yılında Yozgat OSB'de kurulan fabrikada üretilen çorapların yüzde 85'i Fransa, İtalya, Danimarka, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yüzde 15'lik kısım ise iç pazarda alıcı buluyor. Hem ülke ekonomisine hem de Yozgat ekonomisine katkı sağlayan fabrikada 200 kişi istihdam ediliyor. Fabrikada yıla üretilen 36 milyon çift çorap Avrupa piyasasındaki yerini alıyor. 15 yıldır Yozgat'ta faaliyet gösterdiklerini ifade eden Fabrika Genel Müdürü Eyüp Çam, ayda 3 milyon yılda ise 36 milyon çift çorap ürettiklerini söyledi.

Ürettikleri çorapların yüzde 85'ini Avrupa’ya ihraç ettiklerini açıklayan Çam,"Almanya, Fransa, Danimarka, Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesine ürettiğimiz çorapları gönderiyoruz. Geri kalan çorapların yüzde 15'lik kısmını da iç pazara sunuyoruz. Ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz ve burada olmaktan mutluyuz. Yozgatlı bizi seviyor biz de Yozgatlıyı seviyoruz." ifadelerine yer verdi. Fabrikalarında 200 personel istihdam ettiklerini vurgulayan Çam,"Kapasite artırımı ile İŞKUR'dan 30 personel istihdamı daha yapacağız. Biz firma olarak Avrupa standartlarına uygun üretim yapıyoruz ve Avrupa standartlarında denetleyici firmalar tarafından denetleniyoruz. Çok özel üretim belgelerine sahibiz ve bu belgeleri almak kolay değil. Kurumsal bir firmayız ve çok zorlanmadık bu belgeleri alırken çünkü kalite bizim en vazgeçilmez özelliklerimizden birisi ve bizi vazgeçilmez yapan etkenlerden bir tanesi. Fabrikamızda yıllık 36 milyon çift çorap üretimimiz var. Avrupalının çorabı Yozgat'tan." dedi.
Çorap fabrikasında çalışan işçilerden Nazmiye Demir geçimlerini burada sağladıklarını belirterek,"Avrupa'ya çorap yapıyoruz ve iyi bir üreticiyiz. Ürettiğimiz çorapları Avrupa’daki insanların giymesi çok gurur verici bir olay. Burada çalışmaktan çok mutluyuz." dedi.
9 yıldır çorap fabrikasında çalıştığını söyleyen Ziya Karaca ise burada ürettikleri çorapların Avrupa'ya ihraç edildiğini dile getirirken Fatma Balkaya da,"Burada çalışmaktan mutluyum. Yaptığımız çorapları yurt dışına ihraç etmekteyiz. Bizim yaptığımız çorapların Avrupa ülkelerine gitmesi bizim için onur ve gurur verici." şeklinde konuştu.
(BMG-UY-
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Lazio - Galatasaray Maçından En Güzel FotoğraflarLazio - Galatasaray Maçından En Güzel Fotoğraflar
Akdeniz’de Kaçak Göçmen AkınıAkdeniz’de Kaçak Göçmen Akını
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı