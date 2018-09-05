- Avrupa Komşuluk Politikası Ve Genişleme Müzakereleri Komisyonu Üyesi Hahn Tiflis’te



- Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Komisyonu üyesi Johannes Hahn, Gürcistan’a ziyarette bulundu. Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Komisyonu üyesi Johannes Hahn, Gürcistan’a düzenlediği 3 günlük ziyaret için başkent Tiflise’ geldi. Doğu Ortaklığı ülkeleri Gürcistan, Ukrayna, Moldova, Beyaz Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan'ın yer alacağı bir okul projesi başlatacak olan Hahn, Tiflis'teki özel bir okulda düzenlenen programda öğrenciler ile bir araya geldi. Yetkililerle de bir araya gelen Hahn, yaptığı açıklamada ilerleyen zamanlarda komisyonun eğitim konusundaki yatırımlarını artıracağı sözünü vererek, gençlerin eğitimine önem verdiklerini ve bu yatırımları yapmak için heyecan duyduklarını belirtti.

Programda Doğu Ortaklığı ülkeleri adına açılacak okulun Komisyon tarafından Gürcistan hükümetinin sağladığı bir arazi üzerine inşa edileceği aktarıldı. Gürcistan-AB ilişkilerine de değinen Hahn, “Gürcistan, derin ve kapsamlı serbest ticaret alanı ve ortaklık anlaşmalarının kilit isimlerinden biri. Ancak bu yeterli değil, hala kullanamadığımız fırsatlar var, bunların konuşulması gerek” ifadelerini kullandı. Programda konuşan Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaniani ise, hayata geçirilmesi planlanan okulun Avrupa Birliği sınırları dışınca açılacak ilk Avrupa okulu olduğunu vurguladı. Doğu Ortaklığı ülkelerinin 2017 yılı Kasım ayında Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirdikleri zirveyi hatırlatan Zalkaniani, Gürcistan’da açılacak okulun zirvede alınan kararların ilk başarısı olacağını söyledi.



Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Komisyonu üyesi Johannes Hahn, ziyareti kapsamında Gürcistan Devlet Başkanı Giorgi Margvelaşvili ile de bir araya gelecek.

