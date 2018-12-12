Avrupa hayalleri garda son buldu - EDİRNE

- Polis ekiplerinin düzensiz göçmenleri Edirne Garında trenden indirmesi - Düzensiz göçmenlerin gar binasında toplanması - Düzensiz göçmenlerin araçlara bindirilmesi Avrupa hayalleri garda son buldu - Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek üzere trenle Edirne 'ye gelen 40 düzensiz göçmen, garda yakalanarak Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldüEDİRNE (AA) - Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek için trenle Edirne 'ye gelen düzensiz göçmenler garda yakalandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trenle kente gelecek çok sayıda yabancı uyruklu kişinin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Edirne Garı'nda önlem alan polis ekipleri, 12702 sefer sayılı Halkalı - Kapıkule treninden inen düzensiz göçmenleri yakaladı.Cezayir, Filistin ve Fas uyruklu 40 düzensiz göçmen, sağlık kontrollerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.