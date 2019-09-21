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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinliği - NİĞDE Haberi

'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinliği - NİĞDE Haberi

"Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği - NİĞDE - Dr. Sami Yağız Caddesi'nde dans gösterisi - Spor etkinliklerinden ve stantlardan görüntüler - Etkinliklere katılan vatandaşlar - Niğde r Belediye başkanı Emrah Özdemir'in konuşması Niğde 'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliğiNİĞDE (AA) - Niğde 'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında caddede spor etkinliği düzenlendi.
Gençlik ve Spor Spor İl Müdürlüğü ile Niğde Belediyesi tarafından Dr. Sami Yağız Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, kurulan stantları gezdi, tenis, futbol ve voleybol oynadı, aerobik yaptı.Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Avrupa Hareketlilik Haftasında farkındalık olması için Niğde 'nin en işlek caddesini trafiğe kapattıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Spor İl Müdürlüğü ile proje hazırladıklarını belirten Özdemir, "Halkımıza spor branşlarını tanıtmak ve spora teşvik etmek adına gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Bu etkinlikler, bundan sonra da devam edecek. Sadece bir haftayla kısıtlı kalmayacak. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve bütün halkımızı spora teşvik edeceğiz. Bu etkinliğe vatandaşlarımız da gereken ilgiyi gösterdi. Bu da bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Farkındalık Dans Gösterisi 

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