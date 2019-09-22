Avrupa Hareketlilik Haftası çeşitli spor etkinlikleriyle kutlandı Haberi

-- Gençlik ve Spor İl Müdürü'nün açıklamaları

-- Çeşitli spor aktivitelerinden detaylar



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum’da “Avrupa Hareketlilik Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenlenen “ Birlikte Yürüyelim” organizasyonuna yoğun ilgi gösterdi. 2002 yılında ilan edilen ve o yıldan itibaren her yıl Avrupa’nın tüm ülkelerinde düzenli olarak kutlanılan “Avrupa Hareketlilik Haftası” her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanıyor. Erzurum’da ilk kez kutlamalara eşlik eden vatandaşlar Lalapaşa Meydanından başlayan ve Havuzbaşı Kent Meydanında son bulan “ Birlikte Yürüyelim” organizasyonuna yoğun katılım gösterdi. Yürüyüşe Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz katıldı.

Yürüyüşün ardından Havuzbaşı Kent Meydanında vatandaşlar basketbol, voleybol, futbol ve paten sporlarını yaptı. Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “ Avrupa Hareketlilik Haftasının temel amacı çarpıcı bir dizi fiziksel aktivite ile hareketlilik ve sağlıklı yaşam konusunda toplumsal farkındalık gelişmesine hizmet etmek olan bu hafta vesilesiyle tüm Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de kutlanıyor. Bu yıl beraber yürüyelim sloganının benimsendiği haftada, şehirlerde motorize trafiğin kısıtlanması, çevreci ulaşım alternatiflerin geliştirilmesi, toplumsal yaşam alanlarının daha sağlıklı ve hareketli hale getirerek düzenlenmesi politikalarının desteklenmesi amacı ile bir dizi etkinlik gerçekleştirdik” dedi.

Havuzbaşı kent meydanında devam eden etkinlik gün sonuna kadar ziyaretçilerini bekliyor.

