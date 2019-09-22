Avrupa Hareket Haftası yürüyüşü yapıldı

- - Yürüyüşten detaylar

- - Valilik önüne gelinmesi

- - Vali Vekili Mehmet Kocabey’in konuşması

- - Hatıra fotoğrafı çekilmesi

- - Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler Röp.



- MUŞ



- Muş’ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Avrupa Hareket Haftası yürüyüşü gerçekleştirildi.

81 ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen Avrupa Hareket Haftası yürüyüşü Muş’ta da yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde başlatılan yürüyüş, Muş Valiliği önünde sona erdi. Buraya kadar yürüyüş yapan protokol üyeleri ve vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Yürüyüşe katılanlara teşekkür eden Vali Vekili Mehmet Kocabey, herkese hayatları boyunca sağlıklı bir yaşam temennisinde bulundu. Programın sona ermesiyle gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Beraber Yürüyelim’ sloganıyla Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de de 81 ilde eşzamanlı olarak yürüyüş etkinliği düzenlendiğini söyledi.



Buradaki amacın vatandaşların sosyal yaşamına hareketlilik katmak olduğunu ifade eden Güler, sürekli hareketli olarak sporda kalmalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

Yürüyüşe; İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Vekili Erol Çengelcik, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



