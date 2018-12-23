Avrupa’dan gelen binlerce kuğu belgesellik görüntüler oluşturdu İzle



- Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından birisi olan Edirne’deki Gala Gölü Milli Parkı’nda hafta sonu çekilen görüntüler yabancı belgeselleri aratmadı. Özellikle kış aylarını geçirmek için kuzey ülkelerinden Türkiye’ye kadar inen yüzlerce küçük kuğu ve ötücü kuğu boş pirinç tarlalarını şenlendiriyor. Havaların soğumasıyla sevimli konukların sayılarının daha da artması bekleniyor. Bursalı doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş o kuğuları hem fotoğrafladı hem görüntüledi. Türkiye’nin en önemli alanlarından birisi olan Gala Gölü Milli Parkı, içerisinde barındırdığı yüzlerce kuş türü ile önemini korurken bu türlere kış aylarının gelmesiyle birlikte nadiratlar da eklenmeye başladı.

Türkiye’nin nadir görülen kuğu çeşitlerden birisi olan küçük kuğular havaların kuzeyde soğumasıyla birlikte kışı geçirecekleri Türkiye’deki yerlerini almaya başladı.

Bursalı doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından hafta sonu Enez’de çekilen foto ve görüntüler ise yabancı belgeselleri aratmıyor. Türkiye’de yaşayan yabani 3 kuğu türü yer almakta. Bunlar ötücü kuğu, küçük kuğu ve sessiz kuğu. Bu 3 kuğu türünün de böylesine büyük sayılarda ve aynı anda görülebildiği ender yerlerden birisi de Enez. Boyları 1 buçuk metreyi geçen ve kanat açıklığıyla 2 metreyi bulan cüsseleriyle boş çeltik tarlalarını bembeyaz hale çeviren kuğular belgeselleri aratmayan görüntüler oluşturuyor. Geçtiğimiz yıllarda Alman bir grup araştırmacı, yurtdışından verici taktıkları küçük kuğuları gözlemlemek için Edirne’ye gelmiş ve yaşam alanlarını inceleyerek bu kuşların bu kadar yoğun bir şekilde Türkiye’yi seçme sebeplerini araştırmışlardı. Doğa Derneği uzmanlarınca yapılan açıklamada, Meriç deltasının küçük kuğu için uluslararası ölçekte önemli bir sulak alan ve önemli kuş alanı olma özelliği taşıdığının altını çizildi. Ayrıca dernekten yapılan açıklamada, göçmen kuş nüfusunun yüzde 3’ünden fazlasının Edirne’deki Meriç deltasını seçtiği ifade edildi. Gala Gölü Milli Parkı ve Meriç Deltası Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı ve Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerince denetleniyor. Bölgede özellikle pirinç tarlalarının yoğun oluşu bu tarz sulak alanları tercih eden göçmen kuşlar için önemli bir uğrak nokta olmasına sebep oluyor. (AT-İHS-MŞ)

