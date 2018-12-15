- Hüseyin Tatar Kızılay çalışmaları hakkında bilgi verdi.

- Mültecilerden detay görüntüler.



( BOSNA HERSEK ) - Avrupa’dan çevrilen göçmenler Kızılay çadırlarına sığınıyor- Kızılay Bosna’daki çalışmalarına kar altında devam ediyor BOSNA HERSEK



- Hırvatistan’ın Avrupa’ya giden yolları kapatması üzerine Bosna Hersek’te kalmaya başlayan binlerce göçmenin imdadına Türk Kızılayı yetişti. Avrupa Birliği’nin düzensiz göçleri durdurmak için attığı adımlar, on binlerce kişinin Doğu Avrupa ülkelerinde sıkışıp kalmasına neden oldu. Sırbistan, Bosna Hersek gibi ülkelerde kurulan kamplarda kalan düzensiz göçmenler, Avrupa’ya geçişlerin kolaylaştırılmasını bekliyor. Ülkelerindeki çatışmalar, işsizlik ve ekonomik sorunlar nedeniyle Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenler, kışın gelmesiyle özellikle barınma konusunda sıkıntılar yaşamaya başladı.

Durum üzerine harekete geçen Türk Kızılayı, göçmenler için bölgeye 9 tırlık yardım malzemesi gönderdi. Malzemeler arasında 22 adet genel maksat çadır, 300 adet barınma çadırı, 10 bin adet battaniye, bin adet mutfak seti ve 2 adet seyyar mutfak bulunuyor. Bosna’nın Bihaç kentinde çalışmalarını kar yağışı altında sürdüren Türk Kızılayı ekipleri, göçmenlerin sığınabilecekleri çadırların yanı sıra bir de ibadethane kurdu. Bugüne kadar yaklaşık 3 bin göçmenin sığınabileceği bir alan oluşturan Türk Kızılayı yetkilileri, önümüzdeki günlerde çevre şehirlerde de benzeri çalışmalar yapacak. Göçmenlerin daha fazla sıkıntı yaşamaması için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Türk Kızılayı Bosna Hersek Delegasyon Başkanı Göksen Yenigül, "Bölgedeki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Suriye sınırında yıllarca süren çalışmalardan edindiğimiz tecrübeyi buraya aktarmaya çalışıyoruz" dedi.

Bosna Hersek’teki çalışmaların göçmenlerle sınırlı olmadığını da söyleyen Yenigül, "Ayrıca Bosna Hersek genelinde yaşlılar, özel bakıma muhtaç kimsesiz çocuklar ve ihtiyaç sahibi yoksul insanlar için sağlık destekleri de vermeye başlamak için çalışmalarımızın ilk adımlarını attık. Bundan sonra ülkede farklı sosyal projelerle çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Türk Kızılayı çalışanlarından Hüseyin Tatar ise çalışmalarının kar altında da devam ettiğini söyledi.





