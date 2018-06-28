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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Avrupa'dan baba ocağına - EDİRNE

Avrupa'dan baba ocağına - EDİRNE

- Gurbetçilerin gelişi - Gurbetçilerden açıklamalar - Sınır kapısından detaylar - Tatillerini memleketlerinde geçirmek üzere yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yola çıkan Türk vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor - Avusturya'dan gelen Serkan Akçay: - "Vatanımız gibisi yok, herkes kıymetini bilsin"EDİRNE (AA) - Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yola çıkan Türk vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor.Kapıkule Sınır Kapısı'na kilometrelerce yol kat ettikten sonra ulaşan Avrupa'da yaşayan Türkler, ay yıldızlı bayrağı görünce büyük sevinç yaşıyor.Avusturya'dan gelen Serkan Akçay, sınır kapısını geçtikten sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, gurbette memleket hasretiyle yaşadıklarını söyledi.

Vatanı özlediklerini belirten Akçay, "Antalya'da tatil yapacağız. Kırşehir'de de babamızı ziyaret edeceğiz." dedi.
Türkiye'de yaşayanlardan vatanın kıymetini bilmelerini isteyen Akçay, "Onlar orada bize elinden geldiği kadar ırkçılık yapıyorlar. Vatanımız gibisi yok, herkes kıymetini bilsin. Yurt dışında yaşayanlar bunu daha iyi bilir. Türkiye'nin durumu süper yükseldiği için de çekemiyorlar. O nedenle seçim sonuçları da çok süper." diye konuştu.
Serpil Akçay da uzun bir yolculuk geçirdiklerini belirterek, "Bayağı yorucu oldu. Çok şükür vatanımıza girdik. Her yıl bu ayların gelmesini iple çekiyoruz, ailemizi görmeye gideceğiz." diye konuştu.
Almanya'dan gelen Esra Durna da Türkiye'yi çok özlediklerini ifade etti.
Gaziantep'te akrabalarını ziyaret edeceğini belirten Durna, Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu kaydetti.
Fransa'dan gelen Yusuf Kaya da yıllık izinlerini Türkiye'de geçireceklerini belirterek, Türkiye'yi çok özlediğini belirtti.

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