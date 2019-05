--Röp.2 : Ayşe Bala

--Röp.3 : Hacı Korkmaz

--Röp.4 : Adem Mamuk



( BERLİN ) - Avrupa'da yaşayan Türkler AP seçimlerinden endişeli BERLİN



- Avrupa Parlamentosu seçimlerinde popülist ve aşırı sağ partilerin oylarını artırması, Avrupa’da yaşayan Türkleri endişelendirdi. Önceki seçimlere göre katılımın daha yüksek olduğu 2019 Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde merkez partiler genelde oy kaybederken, Yeşiller ve aşırı sağ partiler güç kazandı. Fransa, İtalya gibi AB’nin öncü ülkelerinde sağ popülist partiler seçimlerden birinci olarak çıkarken, diğer bazı ülkelerde de yine göçmen karşıtı ırkçı partiler oylarını büyük oranda artırdı. Avrupa siyasetindeki bu değişiklikler bir taraftan Avrupa Birliği’nin geleceği konusundaki belirsizlikleri büyütürken, diğer yandan da Avrupa’da yaşayan Türklerin ve diğer yabancıların endişelerini artırmış görünüyor. AB’yi parçalamak isteyenler kazanamadı AP seçim sonuçları çerçevesinde, Avrupa Birliği’nin ve Avrupa'da yaşayan Türklerin geleceği konusunda Türklerin çoğu seçim sonuçlarından hoşnutsuzluğunu dile getirdi. Federal Almanya Parlamentosu Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu, Avrupa genelinde ırkçı partilerin beklenen patlamayı yapamadıklarını ama yine de AB’nin geleceği ve demokrasi için tedbirli olmak gerektiğini söyledi.



Milletvekili Özcan Mutlu, Yeşil Partilerin Avrupa genelinde yükselişinden duyduğu memnuniyeti belirtti ve şu ifadelere yer verdi: “Öncelikle belirtmek isterim ki Yeşiller sadece Almanya’da değil bütün Avrupa’da oylarını artırdı. Başkent Berlin’de birinci Parti olurken Almanya genelinde oylarımızı ikiye katladık. Bu bizim için sevindirici. Diğer önemli konu ise ırkçıların ve aşırı sağ eğilimli partilerin Avrupa genelinde aldıkları sonuçların beklenenin altında kalması oldu. Her ne kadar oylarını artırmış olsalar da bekledikleri gibi oy patlaması yapamadılar; bu da sevindirici oldu. Çünkü Avrupa Birliği’ni bölmek, parçalamak isteyen güçlerin zayıf bir şekilde meclise girmeleri AP açısından da pozitif olarak değerlendirilebilir. Ama yine de Almanya da dâhil olmak üzere ırkçıların oyları arttı. Özellikle Fransa ve İtalya’da aşırı sağın oylarının çok arttığını görüyoruz. Bunun o ülkelerde yaşayan Türklerin ve Müslümanların yaşamları açısından olumsuz olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu ırkçı ve sağcı partiler genelde iki hedefte birleşiyorlar, Müslüman düşmanlığı ve Türk düşmanlığı. Bu nedenle bu partilerin mecliste güçlenmeleri tabi ki üzücü.” "Fatura yabancılara kesilmemeli" Almanya’da yaşayan Türkler ise Milletvekili Özcan Mutlu kadar iyimser değil. Türkler, genel seçim sonuçlarının Almanya’daki hayatlarını olumsuz etkileyeceğine inanıyor. Berlin’de yaşayan Ayşe Bala, henüz 1 yaşındayken geldiği Almanya’da her geçen gün artan yabancı düşmanlığını hissettiğini söyledi.



Almanya’yı ikinci anavatanı, Almancayı ikinci anadili olarak gördüğünü belirten Bala, “Irkçı partiler büyük yükselişte bile değilken yabancı düşmanlığını bu derece hissediyorsam, iyice güçlendiklerinde neler olabileceğini tahmin etmek çok zor değil” dedi.

Berlin’de esnaflık yapan Hacı Korkmaz ise Avrupa Birliği’nin dağılmasını isteyen bazı dış ülkelerin Avrupa aşırı sağını desteklediğine ve kışkırttığına inanıyor. AP seçim sonuçlarının fazla büyütülmemesi gerektiğini söyleyen Korkmaz, “Seçim sonuçları tabi ki bizi olumlu etkilemez ama yine de çok korkmamak lazım. Bence gelip geçici bir durum. Sağı bilinçli bir şekilde yükseltiyorlar. Belki yabancıları korkutup kaçırmak için de olabilir. Çünkü Avrupa ekonomisinin pek iyi durumda olmadığını biliyoruz. Almanya ve Kuzey Avrupa ülkelerini saymazsak özellikle Güney Avrupa ülkeleri pek parlak bir ekonomiye sahip değiller. Ama bunun faturası yabancılara kesilmemeli. Aklı başında olan, demokrasiden yana olan herkes Avrupa Birliği’nin devam etmesinden yana olmalı. Çünkü AB, yapılan iki büyük dünya savaşından çıkarılan derslerden sonra kurulmuş ve günümüze kadar da başarıyla gelmiş bir oluşumdur” ifadelerini kulandı. Adem Mamuk da Avrupa Birliği’nin geleceğinden endişe duyanlardan. Mamuk, yakın bir zamanda olmasa bile gelecekte Almanya’nın Avrupa Birliği’ni terk edeceğine inanıyor. Siyasi bunalımların Avrupa’da henüz aşılamadığını dile getiren Mamuk, yabancıları istemeyenlerin çoğunluğu sağlamak üzere olduğunu söyledi.



“Ne yazık ki yabancı yanlısı ve ılımlılar an itibariyle daha geride takip ettiğim kadarıyla” diyen Adem Mamuk, Avrupa Birliği’nin geleceğinden yana olduğunu, daha iyi bir Avrupa temenni ettiğini söyledi.