'Avrupa'da otobüs üretiminde birinci sıradayız' - KONYA
"Avrupa'da otobüs üretiminde birinci sıradayız" - KONYA - 5. Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği (OSEG) Konferansı'na katılanlardan detaylar - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik'in konuşması - KSO Başkanı Memiş Kütükcü 'nün konuşması"Avrupa'da otobüs üretiminde birinci sıradayız" - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çelik: - "Otomotiv sektöründe dünya sıralamasında yerimizi aldık. Avrupa'da otobüs üretiminde birinci sıradayız. Hafif ticari araçlarda ikinci ve otomobilde de altıncı sıradayız. AB ülkeleri içerisinde ise üretimde beşinci sıradayız" - "Sektörde ihracatımız artmış ve ithalatımız azalmış durumda. Ancak tüm bunlara rağmen yerli ürünü içeride tüketme alışkanlığımız çok az"KONYA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, "Otomotiv sektöründe dünya sıralamasında yerimizi aldık. Avrupa'da otobüs üretiminde birinci sıradayız. Hafif ticari araçlarda ikinci ve otomobilde de altıncı sıradayız. AB ülkeleri içerisinde ise üretimde beşinci sıradayız." dedi. Çelik, Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 5. Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği (OSEG) Konferansı'nda, programın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.Otomotiv sektöründe yalnızca üretimin yeterli olmadığını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:"Eğer otomotiv sektöründe ürettiğiniz dünya pazarlarında yer bulamıyorsa bu ürünün ekonomik değeri olmaz. Sizi tatmin edebilir ama bunun ülkeye katkısı çok az olur. Büyüyen otomotiv sektöründe rekabet o kadar kuvvetli ki sektör içerisindeki pekçok firma bugün ve gelecekte birleşmelere sahne olacaktır. Otomotiv sektörü gelecekte çok güçlü, küçük kar marjı ile çalışan ama yüksek kalite standartlarını elde eden ve geleceği kurgulayan yenileşmeci bilimsel altyapısı olan firmalarla şekillenecek."Çelik, müşteri taleplerinin çeşitlendiğini aktararak, üretimin de bu talepler doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. - Türkiye'de binin üzerinde Ar - Ge ve tasarım merkezi varEsnek üretim tekniklerinin hayata geçirilmemesi durumunda rekabetçi olunamayacağını anlatan Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Otomotiv sektöründe dünya sıralamasında yerimizi aldık. Avrupa'da otobüs üretiminde birinci sıradayız. Hafif ticari araçlarda ikinci ve otomobilde de altıncı sıradayız. AB ülkeleri içerisinde ise üretimde beşinci sıradayız. Bunu Ar - Ge merkezlerini artırarak ve yenilikçi bir üretim politikası izleyerek artırabiliriz. Bugün Ar - Ge için en fazla pay ayıran sektör otomotiv sektörüdür. Bütün ana üreticilerin bir Ar - Ge ve tasarım merkezi var. Biz de bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye'de bugün itibariyle binin üzerinde Ar - Ge ve tasarım merkezimiz var." - "Yerli ürünü içeride tüketme alışkanlığımız çok az"Çelik, Türkiye'de sektörün ortalama yüzde 10 büyüdüğünü anımsatarak, "Bu oran geçen yıl yüzde 17'ydi. Sektörde ihracatımız artmış ve ithalatımız azalmış durumda. Ancak tüm bunlara rağmen yerli ürünü içeride tüketme alışkanlığımız çok az. Bu kadar güçlü bir üretimde dahi hala 700 bin taşıtı dışardan alarak tüketmişiz. Yerliliğe dönmemizde yarar olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu. Gelecekte dünya pazarından daha fazla pay almak istediklerinin altını çizen Çelik, bunun için de ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da, geçen yıl otomotiv sektöründe 29 milyar dolarlık ihracatın gerçekleştiğini bunun da Türkiye'deki ihracatın yüzde 18'ine tekabül ettiğini vurguladı.Türkiye'de üretilen her 100 araçtan 79'unun ihraç edildiğini kaydeden Altunyaldız, bu ihraç edilen araçlarında yüzde 82'sinin Avrupa'ya gittiğini hatırlattı.KSO Başkanı Memiş Kütükcü ise ilkinin 2010 yılında düzenlendiğini konferansın alanında bir marka haline geldiğini belirtti. Konferansta, güçlü bilgi ve tecrübe platformu oluşturduklarına dikkati çeken Kütükcü, şunları kaydetti:"Sektördeki son trendleri ve yeni gelişmeleri konuşuyoruz. Uzun soluklu bir organizasyon haline gelen OSEG konferanslarımızın temasını belirlerken, ülkemizin ve dünyanın gündemini yakından takip etmek etmeye ve şehrimizin bu gündeme olabildiğince katkı sağlamasına da özen gösteriyoruz. 2010 yılında düzenlenen OSEG konferansımızın teması Ar - Ge ve inovasyondu. OSEG 2012 elektrikli otomobil, OSEG 2014 yerli motor ve OSEG 2016 da yerli otomobil temasıyla yapılmıştı."İki gün sürecek ve dört oturumda gerçekleştirilecek konferansta, Türk otomotiv sanayisinde üretim, yeni nesil otomotiv teknolojileri, küresel otomotiv sektörü ve geleceğin iş modelleri konularında sunumlar yapılacak.Konferansa, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, çok sayıda sanayici ve iş adamı katıldı.