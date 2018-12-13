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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Avrupa Birliği liderleri Brüksel’de toplanıyor

- Avrupa Birliği liderleri Brüksel’de toplanıyor

Liderlerin zirve alanına girişi

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

İngiltere Politika Genel Seçimler Dış Politika Toplantı 


- Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, mali konular, Brexit ve dış politika konularını ele almak üzere Brüksel’de bir araya geliyor. Avrupa Birliği’nin liderleri bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geliyor. İki gün sürecek olan zirvede Brexit başta olmak üzere Avrupa ile ilgili konular, göçmen krizi ve Rusya meselesi masaya yatırılacak. AB’nin 2021-2027 bütçesini de görüşecek olan liderler, Azak Denizi’nde yaşanan gerilimi de masaya yatıracak. Toplantı öncesi açıklama yapan liderler, toplantının ana konusu olan Brexit için anlaşmaya varılacağı konusundan umutlu olduklarını dile getirdi. Toplantı öncesi açıklama yapan İngiltere Başbakanı Theresa May, 2020 seçimlerinde aday olmayacağını dile getirdi. May, 2022'de yapılması planlanan genel seçimlerde partiyi temsil etmeyeceğini açıklayarak, "Başka bir partinin bizi seçimlere götürmesi daha doğru” dedi.

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