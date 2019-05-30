- Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi Kazakistan’da gerçekleşti - Nursultan Nazarbayev, Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi'nin onursal başkanı ilan edildi



- Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Belarus ve Ermenistan devlet başkanlarının katılımı ile düzenlenen Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi, Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da gerçekleşti. Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi‘nin (AYEK) toplantısı Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da gerçekleşti. Toplantıya Kazakistan’ın kurucu cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgzistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldı.

Toplantının gözlemci ülkeleri adına Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman toplantıya iştirak ederken Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Yürütme Komitesi Başkanı Sergey Lebedev onursal konuk olarak toplantıda hazır bulundu. Kazakistan’ın kurucu başkanı Nursultan Nazarbayev görevi bıraktıktan sonra koltuğunu Kasım Cömert Tokayev’e teslim etmişti. Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi‘nin (AYEK) Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da gerçekleştirilen oturumunda ise Nazarbayev konseyin onursal başkanı ilan edildi. Sırbistan ile serbest ticaret anlaşması kararı alındı Toplantıda gündemdeki konular liderler tarafından ele alındıktan sonra toplantıya ev sahibi olan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev kararları madde madde açıkladı.

En dikkat çeken madde ise AYEK üyesi ülkeler ile Sırbistan arasında serbest ticaret anlaşması yönünde karar alınması oldu. Buna göre üye ülkeler Sırbistan ile doğrudan ticaret yapma hakkına sahip olacak. Ayrıca Avrasya Ekonomik Birliği ve Çin arasında karşılıklı ticari malların nakliyesi sürecinde bilgi paylaşımı konusunda da fikir birliğine varıldı.

