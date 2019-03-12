Avrasya Üniversitesi yerleşkesinde yangın (2) - TRABZON
- Yangını söndürme çalışmalarıAvrasya Üniversitesi yerleşkesinde yangınTRABZON (AA) - Trabzon 'un Yomra ilçesinde, Avrasya Üniversitesinin yerleşkesinde yangın çıktı.Alınan bilgiye göre, kentte özel eğitim veren üniversitenin Yomra ilçesindeki yerleşkesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine, olay yerine güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Binadakiler tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
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