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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı - İSTANBUL Video

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı - İSTANBUL Video

- Avrasya Tünelinin bakım - onarım çalışmaları için trafiğe kapatılması - Tünel giriş güzergahındaki uyarı levhalarıAvrasya Tüneli trafiğe kapatıldı - Tünel, bakım - onarım çalışmalarının ardından 05.00'te trafiğe açılacakİSTANBUL (AA) - Avrasya Tüneli, 00.00 - 05.00 arasında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.Kapatılan tünele gelen araçlar, 05.00'e kadar gerçekleştirilecek planlı çalışma nedeniyle farklı güzergahlara yönlendiriliyor.Avrasya Tüneli, 5 saat sürmesi beklenen bakım - onarım çalışmalarının ardından trafiğe açılacak.

Güzergah 

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