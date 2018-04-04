Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı - İSTANBUL

- Avrasya Tünelinin bakım - onarım çalışmaları için trafiğe kapatılması - Tünel giriş güzergahındaki uyarı levhalarıAvrasya Tüneli trafiğe kapatıldı - Tünel, bakım - onarım çalışmalarının ardından 05.00'te trafiğe açılacakİSTANBUL (AA) - Avrasya Tüneli, 00.00 - 05.00 arasında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.Kapatılan tünele gelen araçlar, 05.00'e kadar gerçekleştirilecek planlı çalışma nedeniyle farklı güzergahlara yönlendiriliyor.Avrasya Tüneli, 5 saat sürmesi beklenen bakım - onarım çalışmalarının ardından trafiğe açılacak.