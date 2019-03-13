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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Avrasya Tüneli trafiğe kapatılacak İzle

Avrasya Tüneli trafiğe kapatılacak İzle

Avrasya Tüneli arşiv görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL


- Avrasya Tüneli, 15 Mart Cuma günü 00.01 ile 05.00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Asya ve Avrupa yakalarını deniz tabanının altından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 15 Mart Cuma günü işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatılacak. Tünelden çift yönlü olarak gece saat 00.01 ile 05.00 saatleri arasında araç geçişi yapılmayacak.
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