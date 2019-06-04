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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Avrasya Tüneli girişinde para isteğini geri çevirince bıçaklandı:1 yaralı Video

Avrasya Tüneli girişinde para isteğini geri çevirince bıçaklandı:1 yaralı Video

ambulanstan görüntü

Kırköy İlk Müdahale Hastane Akalan Sağlık Ekipleri 

-hastaneden görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih Avrasya Tüneli Kadıköy’den Bakırköy istikametinde kendilerine para vermediği gerekçesiyle Afgan uyruklu şahsı bıçakladılar. Afgan uyruklu şahıs kanlar içinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahıslar olay yerinden kaçtı. Olay, saat 03:15 sularında Fatih Avrasya Tüneli Avrupa istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen ve henüz kimliği belirlenemeyen Afgan uyruklu şahıs, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce durduruldu. Şüpheli ya da şüpheliler, tünel çıkışı yakınlarında gençten para talep etti. Karşı çıkan Afgan uyruklu genç, bıçaklandı. Şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden Bakırköy istikametine kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan genci gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. ihbar üzerine gencin ilk yardımına Avrasya Tüneli’ndeki görevli polisler koştu. Polislerin haber vermesiyle olay yerine ambulans sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri genci ilk müdahalenin ardından Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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