Avrasya Fetva Meclisi 3. Toplantısı - Prof. Dr. Ahmet Yaman - İSTANBUL Haberi
- Avrasya Fetva Meclisi Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet YamanAvrasya Fetva Meclisi 3. ToplantısıİSTANBUL (AA) - Avrasya Fetva Meclisi Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaman da meclisin amacının, Avrasya coğrafyasında yaşayan Müslümanların güncel dini ve fıkhi meselelerine ortak çözüm üretmesi ve fıkhi - ameli konulardaki ihtilafların ilmi ölçüler içerisinde değerlendirilerek toplumların aydınlatılmasını sağlamayı amaçladığını söyledi.
Avrasya İslam Şurası Fetva Meclisi'nin 3. toplantısının gündemi hakkında bilgi veren Yaman, önceki iki toplantıda da devam ettirilmesi kararı alınan fetva yönteminin bazı meseleleri ve günümüzde Müslümanların çokça karşılaştığı iktisadi, ticari ve finansal meselelere ilişkin bazı fetvaların müzakeresini ele alacaklarını belirtti. Yaman, ayrıca toplantıda altın tahvili ve kira sertifikası, foreks, dijital kripto paraların kullanımı, alınan borç paranın vadesi geldiğinde ödenmediği zaman altına çevrilerek vadesinin uzatılabilmesi, ağ pazarlama ya da çok katlı pazarlama uygulamaları, haram olan nesnelerin gayrimüslimlere satışı konuların görüşüleceğini kaydetti.