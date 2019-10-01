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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
- Avrasya Ekonomi Birliği Yüksek Konsey toplantısı Erivan'da gerçekleşti

- Avrasya Ekonomi Birliği Yüksek Konsey toplantısı Erivan'da gerçekleşti

toplantıdan görüntüler

( ERİVAN ) ERİVAN

Alışveriş Toplantı Ticaret Anlaşması Müzakere Serbest Ticaret Anlaşması 


- Avrasya Ekonomi Birliği’nin Yüksek Konsey toplantısı Ermenistan’ın başkenti Erivan’da gerçekleşirken üye ülke liderleri yuvarlak masa toplantısına katıldı.
Avrasya Ekonomi Birliği’nin Yüksek Konsey toplantısı Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın ev sahipliğinde üye ülkelerin liderleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov ve Avrasya Ekonomi Komisyonu Başkanı Tigran Sarkisyan’ın katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon gözlemci sıfatıyla bulunurken toplantının konukları ise İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Singapur Başbakan’ı Lee Hsien Lun oldu. Gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan ev sahibi Nikol Paşinyan, üye ülkeler arasında serbest ticaret anlaşmasının uygulanması yönündeki çalışmalara devam edildiğini söyleyerek ayrıca ortak bir finans kuruluşu ihtiyacından da bahsederek bu yönde bir çalışma gerektiğini belirtti.
Her ülke kendi ulusal para birimiyle ticaret yapacak Paşinyan, daha önce birliğin sürekli gündemine gelen ve son toplantıda kabul edilen ülkelerin kendi para birimlerini kullanarak ticaret yapması kararı ile ilgili çalışmaların hızlandırılması gerektiğini söyleyerek, özellikle ülkeler arasındaki petrol alışverişinde bu kararın uygulanması için uygun koşullar ve anlaşmaların imzalanması gerektiğini söyledi.

Avrasya Ekonomi Birliği (AEB) ile Çin ve İran’ın bir dizi anlaşmalar imzaladığını söyleyen Paşinyan, Singapur ve Sırbistan ile de birçok alanda ticaret anlaşmaları ile ilgili müzakerelerin tamamlandığını söyledi.

Paşinyan, birliğin Mısır, Hindistan ve İsrail ile ticaret anlaşmaları imzalanması üzerine yürütülen müzakerelerin devam ettiğini sözlerine ekledi. Rusya - Afrika zirvesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, birliğe üye ülkelerin tek bir enerji pazarı üzerinden gaz, petrol ve petrol türevi ürünlerin piyasa oluşturmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ve 2025 yılına kadar bu çalışmaların tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Birliğin bütçesinin ve ülkeler arasındaki ticaret paylarındaki artışa dikkat çeken Putin, özellikle enerji piyasası ile ilgili alınan kararların ivedilikle uygulamaya geçmesini umduğunu söyledi.

Putin ayrıca Rusya’nın Soçi kentinde 23 ile 27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Rusya-Afrika zirvesinde Avrasya Ekonomi Birliği’nin birçok Afrika ülkesiyle işbirliği protokolleri imzalayacağını kaydetti.

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