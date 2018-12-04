AVM otoparkından bisikleti böyle çaldı Haberi

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( BATMAN ) BATMAN



- Batman’da bir alışveriş merkezinin otoparkından bisiklet hırsızlığı yapan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı. Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezine gelen Hüseyin Bal isimli vatandaş, bisikletini otoparka kilitledi. Alışveriş yaptıktan sonra dönen Bal, bisikletinin yerinde olmadığını gördü. Bal’ın durumu bildirmesi üzerine kameraları inceleyen güvenlik elamanları, motosikletin yaşı küçük bir şahıs tarafından çalındığını fark etti. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

