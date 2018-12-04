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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
AVM otoparkından bisikleti böyle çaldı

AVM otoparkından bisikleti böyle çaldı

Hırsızlık yapan şahsın güvenlik kamera görüntüsünün cep telefonu ile çekilmesi

Alışveriş Bisiklet Hırsız Cep Telefonu Alışveriş Merkezi 

-fotoğraf

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da bir alışveriş merkezinin otoparkından bisiklet hırsızlığı yapan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı. Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezine gelen Hüseyin Bal isimli vatandaş, bisikletini otoparka kilitledi. Alışveriş yaptıktan sonra dönen Bal, bisikletinin yerinde olmadığını gördü. Bal’ın durumu bildirmesi üzerine kameraları inceleyen güvenlik elamanları, motosikletin yaşı küçük bir şahıs tarafından çalındığını fark etti. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
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