AVM'lerdeki mağazalardan dolarla kiraya tepki İzle

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( İSTANBUL )- Mağazalar öğlene kadar kapalı kaldı İSTANBUL



- İstanbul'daki bazı avmlerde bulunan mağazalar kiraların dolarla istenmesine tepki nedeniyle öğlene kadar kapatıldı. İstanbul'daki bazı AVM'lerde bulunan mağazalarda bugün dolarla kiraya tepki verdi. Kiranın dolar üzerinden ödenmesine tepki gösteren bazı mağazalar öğlen saatlerine kadar kepenklerini indirdi. Nişantaşı'nda bulunan bir Alışveriş merkezinde kepenkleri inmiş mağazaları gören vatandaşlar durum karşısında şaşkına döndü. Çalışanlar ise mağaza önlerinde bekledi. Mağazaların öğleden sonra açılacağı öğrenildi.

