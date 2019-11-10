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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
AVM deposunda korkutan yangın

AVM deposunda korkutan yangın

Yangından detaylar

Polis Salar Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-depodan detaylar
-Çevredeki vatandaşlar
-İtfaiyenin yangına müdahalesi
-vatandaş röp.
-Detaylar

( ANTALYA )- Plastik kasalardan depoya sıçrayan alevler güçlükle kontrol altına alındı ANTALYA

- Antalya’nın Serik ilçesinde bir AVM’ye ait depo yakınında plastik kasaların yanması sonucu çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında alevlerin sıçradığı depoda maddi hasar meydana geldi. Yangın, saat 16.00'da Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi'nde bir AVM’ye ait ve içerisinde ürünler bulunan deponun yakınında meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen yangında, rüzgarın etkisiyle alevler bir anda depoya sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi istendi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, alevleri kontrol etmek için yoğun çaba gösterdi. Çevredeki vatandaşları korkutan yangın, ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.Alevleri görüp olay yerine koşan vatandaşlardan birisi, itfaiyenin yangına hemen müdahale ettiğini belirterek, yangında herhangi bir can kaybının yaşanmamasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin yangının çıkış nedenini araştırması devam ediyor.
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