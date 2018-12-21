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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
AVM’den düşerek can veren genç defnedildi

AVM’den düşerek can veren genç defnedildi

Cenazeden detaylar

Kırköy Cenaze Cenaze Namazı Cenaze Aracı Gözyaşı 

-Ağlayan arkadaşlarından detaylar
-Cenazenin araca konulması
-Dedesinin araca çıkması
-Gencin fotoğrafı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bakırköy’de bulunan bir AVM’nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybeden Tıp öğrencisi Baturay Serter’in cenazesi defnedildi. Bakırköy’de dün öğlen saatlerinde bir AVM’nin dördüncü katından henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybeden Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi Baturay Serter’in cenaze namazı Ataköy’de bulunan 5. Kısım Camii'nde kılındı. Talihsiz gencin cenazesine öğrenci arkadaşları, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.
Serter’in arkadaşları ve sevenleri tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze namazı kılınan talihsiz gencin tabutu cenaze aracına konulduğu esnada dedesi aracın yanına çıkarak torunun tabutuyla beraber gitmek istediğini söyledi.

Ancak yakınları tarafından ikna edilerek araçtan indirildi. (ÖY-
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