Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
AVM’deki mağazada bebek pusetinden 20 bin lira çalan hırsızlar kamerada İzle

AVM’deki mağazada bebek pusetinden 20 bin lira çalan hırsızlar kamerada İzle

-Güvenlik kamerası-

Küçük Kız Ziynet Eşyası Kadın Çantası Harekete Geç Alışveriş Merkezi 

-Hırsızların mağaza girmesi
-İçeride dolaşması
-Birinin gözcülük yapması
-Diğer hırsızın pusete yaklaşması
-Çantadaki cüzdandan paraları çalması
-Küçük kızın kardeşiyle ilgilenmesi
-Hırsızların mağazadan çıkması

( İSTANBUL - ÖZEL)- Bayrampaşa’da AVM’ye dadanan hırsızlar, kadının bebek pusetinde asılı çantasından 20 bin lira çaldı İSTANBUL

- Bayrampaşa’da bir AVM’deki müşterilere dadanan hırsızlar, alışveriş yapan bir kadının bebeğinin olduğu pusetteki çantasından yaklaşık 20 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizin bulunduğu cüzdanı çaldı. Pusetin yanındaki küçük kızın gözünün içine baka baka hırsızlık yapan şahıs kameralara yansıdı. Olay, geçtiğimiz 30 Mayıs Perşembe saat 19.50 sıralarında Bayrampaşa’daki bir AVM’de meydana geldi. İddiaya göre alışveriş merkezine dadanan kimliği belirsiz iki hırsız bu kez bir ayakkabı satışı yapan mağazaya girdi. Mağazada bir kadını gözünü kestiren hırsızlar, içeride bir süre dolaşarak uygun zamanı kolladı. Kadının çantasının, içerisinde bebeğinin de olduğu pusette asılı olduğunu fark eden hırsızlar, uzaklaşmasının ardından harekete geçti. Hırsızlardan biri gözcülük yaparken diğeri de usul usul pusete yanaştı. Diğer ucunda küçük bir kız olmasına rağmen hırsızlıktan vazgeçmeyen şahıs, çantanın içerisinde 12 bin lira, 500 dolar ve bir miktar ziynet eşyasının olduğu cüzdanı saniyeler içerisinde çaldı. Hırsızlığın ardından içeride bir süre daha dolaşan şahıslar ardından mağazadan çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Küçük kızın gözünün içine bakarak çaldı Görüntülerde, iki hırsız mağazaya girerek dolaşmaya başlıyor. Bir süre sonra kadının gözüne kestiren şahıs hareketlerini takip etmeye başlıyor. Diğer şahıs ise çevrede gözcülük yapıyor. Kadının pusetin başından uzaklaşmasının ardından hırsız harekete geçiyor. Hırsız yaklaştığı pusetteki çantayı açarak cüzdandan hırsızlık yapıyor. O esnada pusetin başındaki küçük kız ise olaydan habersiz kardeşiyle ilgileniyor. Hırsız küçük kızı umursamadan hırsızlık yaptıktan sonra suç ortağıyla birlikte mağazadan uzaklaşıyor. Kadın polise şikayette bulundu Olayın ardından pusetin başına dönen kadın çantasının yerinde olmadığını görünce durumu mağaza görevlilerine bildirdi. Görevlilerin kamera görüntülerini incelemesi sonucunda iki hırsızın, kadının çantasındaki cüzdandan belirtilen miktarı çaldığını tespit etti. Görüntülerin kaydını alan görevliler ve kadın polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri, eşkalleri belirlenen hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. (DCC- ÖY-
İlgili Foto Galeriler
Takım giyinen anne ve kızlarıTakım giyinen anne ve kızları
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Balıkesirde Orman YangınıBalıkesirde Orman Yangını
Bursada Facia! İkiye Bölündü, 2 Kişi ÖldüBursada Facia! İkiye Bölündü, 2 Kişi Öldü
İşten Çıkarılınca İki İş Arkadaşını Yaraladıİşten Çıkarılınca İki İş Arkadaşını Yaraladı
3 Gündür Kayıp Olarak Aranan Yüzbaşının Cesedi Kazan Dairesinde Bulundu3 Gündür Kayıp Olarak Aranan Yüzbaşının Cesedi Kazan Dairesinde Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı