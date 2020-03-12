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12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
AVM’de silahla dehşet saçan şahsı emniyet müdürü ikna etti

AVM’de silahla dehşet saçan şahsı emniyet müdürü ikna etti

-Olayla ilgili arşiv görüntü

( İZMİR ) İZMİR

Emniyet Müdürü Polis Alışveriş Pompalı Tüfek Alışveriş Merkezi 


- İzmir’in Bornova ilçesinde, bir AVM içerisine elindeki pompalı tüfekle girerek hareketli dakikaların yaşanmasına sebep olan şahsı Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal ikna ederek teslim aldı. AVM'nin boşaltıldığı olayın sebebin alacak-verecek meselesi olduğu iddia edildi. Edinilen bilgiye göre olay, Bornova ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Elinde pompalı tüfek bulunan A.Ö. (17), alışveriş merkezinin içerisine girdi ve silah sesleri gelmeye başladı.
Seslerin duyulmasıyla AVM’de hareketli dakikalar yaşandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, güvenlik nedeniyle kısa sürede alışveriş merkezini boşalttı ve bölgede önlem aldı. Olay sırasında şüphelinin alışveriş merkezinin ikinci katındaki camlara doğru ateş açtığı; ancak herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.
Emniyet müdürü ikna etti, sebep alacak-verecek meselesi Elinde tüfek bulunan A.Ö., Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal tarafından ikna edildi ve polisler tarafından teslim alındı. Ölü veya yaralının olmadığı olay sonrasında şahıs gözaltına alınarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan A.Ö. isimli şahsın, alışveriş merkezinde bulunan bir iş yeri ile ailesi arasında alacak-verecek meselesi olduğu iddiasıyla olayı gerçekleştirdiği iddia edildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (AÇ-HG-
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