Avlarını fotoğraflayarak belirleyen kapkaç zanlıları özel ekiple yakalandı Haberi

-Kadın şüphelinin çıkması

-Erkek şüphelinin çıkması

-Araca bindirilmeleri

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-Arşiv görüntüler



( ANTALYA )- Kadın şüpheli banka içinde fotoğraflıyor, erkek arkadaşı kapı önünde gasp ediyordu- Bankadan çektiği 120 bin lira ile dışarı çıktı, kapkaççının saldırısına uğradı- Arbede sırasında para dolu poşet yırtılınca kapkaç şüphelisi olay yerinden kaçtı- Polis, banka içinde fotoğrafla tespit ettikleri para çeken vatandaşları hedef alan iki şüpheliyi özel ekiple yakaladı- İfadelerinde şüphelilerin borçları yüzünden bu işe kalkıştıkları öğrenildi ANTALYA



- Antalya’da evlilik hazırlığı yapan kişinin banka önünde 120 bin lirasını kapkaç yöntemiyle almaya çalışan biri 1’i kadın iki şüpheli yakalandı. Kadın şüphelinin parası bulunan kişinin fotoğrafını çekip, dışarıda bekleyen erkek arkadaşına gönderdiği belirlendi. Borçları yüzünden bu işe kalkıştığı öğrenilen iki şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre 2 gün önce Kepez ilçesi Yeni Mahalle, Yeşilırmak Caddesi üzerindeki bir banka önünde meydana geldi. Evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen 32 yaşındaki Deniz Tuzlalı, ev almak için 10 yıldır biriktirdiği 120 bin lirayı bankadan çekerek, başka bir banka şubesine yatırmak istedi. Bankaya yaklaşan Tuzlalı’nın elindeki para poşetini kimliği belirsiz bir kişi alıp kaçmaya çalıştı. Arbedede poşet yırtılınca paralar etrafa saçıldı. Kargaşadan faydalanan şüpheli paraları alamadan kaçtı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği geniş çaplı inceleme başlattı. Olayı aydınlatmak için İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürü Furkan Satılmış Gediktaş’ın öncülüğünde özel bir ekip kuruldu. Ekipler yakın mahallelerdeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis şüphelilerin C.B. ve kız arkadaşı D.E. olduğunu belirledi. Yaklaşık 80 güvenlik kamerasına ait kayıtlarını inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi’ndeki bir telefoncu dükkanında olduğunu tespit etti. Güvenlik önleminin ardından iki şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. İş yerinde yapılan aramada, şüphelilerin olay sırasında giydikleri kıyafetler bulundu. "Fotoğraflı tespit" C.B. ve D.E.’nin cep telefonlarında yapılan incelemede, Deniz Tuzlalı’nın bankada para çektiği sırada ve bankadan elinde para dolu poşetle çıktığı anlardaki fotoğraflarını buldu. D.E.’nin bankada gözcülük yaptığı, üzerinde yüklü miktarda para olan Deniz Tuzlalı’nın fotoğraflarını çekip dışarda bekleyen sevgilisi C.B.’ye gönderdiği belirlendi. İki şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. "Borçları varmış" C.B. ve D.E., ilk ifadelerinde yüklü miktarda borçları olduğunu, ödeme güçlüğü çektikleri için böyle bir yola başvurduklarını söyledi.



Olay anı kameralar tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin ile Deniz Tuzlalı arasındaki arbede ve C.B’nin kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.



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