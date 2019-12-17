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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Avda kazara vurulduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı - ZONGULDAK

Avda kazara vurulduğu iddia edilen kişi ağır yaralandı - ZONGULDAK

- Yaralının hastaneye getirilişi - Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta arkadaşı tarafından kazara av tüfeğiyle vurulduğu öne sürülen kişi ağır yaralandı.İddiaya göre, merkeze bağlı Köroğlu köyü mevkisindeki ormanlık alanda domuz avına çıkan üç arkadaştan O.A. (28), av sırasında açılan ateşte göğsünden vuruldu.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı O.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Olaya ilişkin gözaltına alınan bir kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Hastane Jandarma Ormanlı Sağlık Ekipleri Domuz Avı 

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