Avcıların yaraladığı kızıl şahine inşaat işçisi sahip çıktı

-ŞAHİNİ BULAN HÜSEYİN KISACIK İLE RÖPORTAJ



( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP



- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir inşaat işçisi yol kenarında yaralı halde bulduğu kızıl şahini veterinere götürerek sahip çıktı. Gaziantep 'in İslahiye ilçesi İncegedik Mahallesi'nde inşaatta çalışan Hüseyin Kısacık, aracıyla köyden inşaat alanına gelirken yol kenarında acı içerisinde çırpınan kızıl şahini gördü. Uzun uğraşlar sonucu şahini yakalamayı başaran Kısacık, yaralı hayvanı veterinere götürerek tedavi ettirdi. Kısacık, ilk müdahalesi yapılan hayvan için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne haber verdi. gelen ekiplere teslim edilen yaralı hayvan tedavisinin tamamlanabilmesi amacıyla Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bulunan hayvan hastanesine yönlendirildi. Avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen kızıl şahinin kanatlarından saçma ile yaralandığı belirlendi. (BŞ-SD-

