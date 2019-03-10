Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Avcıların yaraladığı kızıl şahine inşaat işçisi sahip çıktı

Avcıların yaraladığı kızıl şahine inşaat işçisi sahip çıktı

YARALI KIZIL ŞAHİN DETAYLAR

İlk Müdahale Hastane İnşaat Alanı Hayvan 

-ŞAHİNİ BULAN HÜSEYİN KISACIK İLE RÖPORTAJ

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir inşaat işçisi yol kenarında yaralı halde bulduğu kızıl şahini veterinere götürerek sahip çıktı. Gaziantep 'in İslahiye ilçesi İncegedik Mahallesi'nde inşaatta çalışan Hüseyin Kısacık, aracıyla köyden inşaat alanına gelirken yol kenarında acı içerisinde çırpınan kızıl şahini gördü. Uzun uğraşlar sonucu şahini yakalamayı başaran Kısacık, yaralı hayvanı veterinere götürerek tedavi ettirdi. Kısacık, ilk müdahalesi yapılan hayvan için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne haber verdi. gelen ekiplere teslim edilen yaralı hayvan tedavisinin tamamlanabilmesi amacıyla Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bulunan hayvan hastanesine yönlendirildi. Avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen kızıl şahinin kanatlarından saçma ile yaralandığı belirlendi. (BŞ-SD-
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı