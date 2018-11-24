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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Avcıların kurşunu ile yaralanan karaca sağlığına kavuştu

Avcıların kurşunu ile yaralanan karaca sağlığına kavuştu

Karacanın doğaya getirilmesi ve salınması

( BARTIN )- Sağlığına kavuşan karaca doğaya salındı BARTIN

Jandarma Bild Ormanlı 


- Bartın'da av tüfeği ile vurulduğu belirlenen karaca yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Bartın merkeze bağlı Boğazköy köyü ormanlık alanında yaralı halde bulunan Karacayı gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma birimlerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber vermesinin ardından veterinere götürülen 3 yaşındaki karacanın avcılar tarafından arka sağ bacağından vurulduğu belirlendi. Veteriner Hekim Tolga Kandıralı tarafından tedavisi gerçekleştirilen karaca alındığı yere götürülerek yeniden doğaya salındı.
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