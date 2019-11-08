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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Avcılardaki cinayetin zanlıları teslim oldu

Avcılardaki cinayetin zanlıları teslim oldu

Şüphelilerin emniyetten çıkışı

Polis Hastane Katil Zanlısı Cinayet 

-arşiv

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar’da arkadaşının silahından çıkan kurşunla ölen Mehmet Yabancıhasanoğlu’nun katil zanlısı ve olayın yaşandığı esnada yanında bulunan diğer arkadaşı polise teslim oldu. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olay, 6 Kasım Çarşamba günü gece saat 01.00 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yakın arkadaş oldukları öğrenilen 3 kişi bir otomobilin içerisinde beklerken şahıslardan otomobilin sol arka koltuğunda oturan E.K., silahını doldur boşalt yaptığı esnada silah ateş aldı ve sağ ön koltukta oturan Mehmet Yabancıhasanoğlu vurularak yaralandı. Kanlar içerisinde kalan arkadaşlarını hastaneye götüren E.K. ve E.Ş. daha sonra oradan ayrıldı. Ağır yaralı halde hastaneye götürülen Mehmet Yabancıhasanoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Teslim oldular Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürerken, dün şüpheliler E.K. ve E.Ş. ruhsatsız olduğu öğrenilen silahla birlikte emniyete giderek teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelilerden E.K. sorgusunda, silahını doldur boşalt yaparken arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu söyledi.

Şüpheliler E.K. ve E.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (YEŞ-
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