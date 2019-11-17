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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Avcılar vurduğu, köpeklerin parçaladığı geyik kurtarıldı Haberi

Avcılar vurduğu, köpeklerin parçaladığı geyik kurtarıldı Haberi

-Geyik tedavi

Jandarma Karya Köpek 

--Yapılan rop

( BİLECİK ) -- Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı;- "Kızıl geyiğimize ilk olarak serum tedavisi yaptık"- "İyileşince doğal ortamına salacağız" BİLECİK

- Bilecik'te avcılar tarafından av tüfeği ile vurulduktan sonra bir de köpekler tarafından parçalanan yaralı kızıl geyik tedavi altına alınırken, hayatı tehlikesinin atlatan geyiğe 150 dikiş atıldı. Bilecik'in Söğüt ilçesinde av tüfeği ile vurulduktan sonra bir de köpekler tarafından parçalanan yaralı kızıl geyik Sakarya Nehri kıyısında köylüler tarafından bulundu. Köylüler durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine bilgi verilirken, yaralı geyik olay yerinden alınarak Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.
Burada vücudundaki 60'a yakın saçmayı çıkartılırken, geyiğe yaklaşık 150 dikiş atıldı. "Kızıl geyiğimize ilk olarak serum tedavisi yaptık" Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, geyiğin ilk geldiğinde kendinde olmadığı belirterek, "Kızıl geyiğimize ilk olarak serum tedavisi yaptık. Ardından tıraş makinesi yaralı yerlerini tıraş yaparak, vücudundaki saçmaları çıkardık. Yaklaşık 150 dikiş attık. Muhtemelen yarın ayağa kalkar, hayati tehlikesi geçti. İyileşince doğal ortamına salacağız" dedi.
(CKT-
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