Avcılar ve Esenyurt’taki cinayetlerin ardından çetelerin rant kavgası çıktı Haberi

-Maktül Gökhan uslusu foto



( İSTANBUL )- Uyuşturucu çetelerine operasyon: 19 gözaltı İSTANBUL



- Avcılar ve Esenyurt’ta meydana gelen olaylarda 2 kişinin öldürülmesine ilişkin 19 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken cinayet sebebinin iki grup arasındaki uyuşturucu rantı olduğu öğrenildi. Gökhan Uslusu (28) isimli şahsın 17 Aralık 2018 günü Avcılar’da bir büfenin önünde beklerken 4 kişi tarafından silahla vurularak öldürülmesinin ardından polis inceleme başlattı. Öldürülen Gökhan Uslusu’nun uyuşturucu madde bulundurma ve satışını yapmak gibi çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sürerken bu kez 25 Haziran 2019 tarihinde Esenyurt’ta Coşkun Çam (29) isimli bir şahıs iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonucu hayatını kaybetti. Cinayet nedeni uyuşturucu rantı çıktı Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, her iki olayın birbiriyle ilişkili olduğunu, Gökhan Uslusu’nun öldürülmesinin ardından, Gökhan Uslusu’nun üyesi olduğu uyuşturucu çetesinin intikam almak ve üstünlük sağlamak için diğer çete üyeleriyle çatışmaya girdiğini tespit etti. Ara operasyonla 11 kişi yakalandı Polis, olayla ilgili olarak her iki gruptan 11 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınanlar arasında Gökhan Uslusu’nun üyesi olduğu çetenin lideri olan İsmail H. (35)’nin de bulunduğu öğrenildi. İsmail H.’nin lideri olduğu çeteden 8, diğer çeteden ise 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken polis ekipleri şebekeye yönelik çalışmalarını derinleştirdi. Yapılan çalışmaların neticesinde, kimlikleri ve ikametleri belirlenen şüphelilere geçtiğimiz salı günü Özel Harekat Polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonla 19 kişi kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahısların arasında, öldürülen Coşkun Çam’ın üyesi olduğu çetenin lideri Şuayip A. (21)’nın da bulunduğu öğrenildi. Şuayip A.’nın lideri olduğu çeteden 13, ara operasyonla tutuklanan İsmail H.’nin lideri olduğu çeteden ise 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (YEŞ-



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