Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Avcılar sahilde erkek cesedi bulundu - İSTANBUL Haberi

Avcılar sahilde erkek cesedi bulundu - İSTANBUL Haberi

- Polis ekiplerinden görüntüler - Sahilden cesedin çıkarılmasıİSTANBUL (AA) - Avcılar sahilinde karaya vurmuş erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Denizköşkler sahilinde, vatandaşların denizde karaya vurmuş erkek cesedi görmesi üzerine durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliği alarak cesedi denizden çıkartmak için Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen ekipler, cesedi denizden çıkartıp polis ve sağlık ekiplerine teslim etti.Üzerinde herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenilen ceset, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı