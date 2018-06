- Avcılar halkı, geleneksel Kadir gecesi iftarında bir araya geldi

-Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli röp

-Genel detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Avcılar Belediyesi tarafından Kadir Gecesi’nde düzenlenen geleneksel iftarda binlerce vatandaş beraber iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı. Avcılar Belediyesi, her yıl Ramazan Ayında düzenlediği geleneksel Kadir Gecesi iftar programında binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Avcılar Merkez Mahallesinde düzenlen iftara Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlarken, ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar dualarla oruçlarını açtı. Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, tek tek masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların ve çocukların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Başkan Benli, herkesle tek tek ilgilendi. “Ülkemize ve Dünyamıza huzur, bereket gelsin istiyoruz” Avcılar halkının her zaman Kadir Gecesi’nde bir araya geldiğini ve birlikte iftar yaptığını belirten Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, ”Birlikte iftar sofralarında bolluk bereketleriyle güzel dileklerimizi paylaşmak için bir araya geliyoruz. Avcılar halkı sözleşmiş gibi Kadir gecesinde bu kurulan güzel alanımızda bu sofrada bir araya geliyoruz. Biz diliyoruz ki gerek ülkemize gerekse bütün Dünyada birlik beraberlik olsun, bolluk bereket olsun. Ülkemize huzur bütün Dünyamıza huzur ve bereket gelsin istiyoruz. O nedenle de Avcılar’ın Kadir gecesinde bu temenniler aynı zamanda da her yere ulaşacak kadar da güzel temennilerle 7’den 70’e herkesin bir araya geldiği bu güzel soframızda öncelikle katılan herkese hem çok teşekkür ediyoruz hem de Kadir gecelerini kutluyoruz. Herkesin Ramazan Bayramının şeker tadında geçmesini diliyoruz” diye konuştu İftar programı, yapılan yemek duasının ardından son buldu. (MB-