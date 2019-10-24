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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Avcılar gişelerde can pazarı İzle

Avcılar gişelerde can pazarı İzle

Havadan görüntü

Polis Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

-Kurtarılma çalışmaları
-Kurtarılması
-detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL - DRONE)- Gişelere çarpan kamyonda sıkışan sürücü yarım saat sonunda çıkarılabildi- Kaza nedeniyle kamyondaki meyveler etrafa saçıldı, bölgede yoğun trafik oluştu İSTANBUL

- Avcılar Bahçeşehir Gişeler girişinde beton bariyerlere çarpan kamyon sürücüsü genç, sıkıştığı araç içinden yarım saatlik çalışma sonrasında çıkarılabildi. Yaşanan can pazarı saniye saniye kaydedilirken kamyondaki meyveler etrafa saçıldı, bölgede yoğun trafik oluştu. Kaza saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Bağlantı Yolu Bahçeşehir Avcılar çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 BH 967 plakalı kamyon sürücüsü Kadir Çavdır (25) gişelere geldiğinde HGS ve OGS geçiş noktasının ortasındaki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile aracın ön konsolu tamamen içeriye gömüldü. Araç sürücüsü Çavdır araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri Çavdır'ı yaklaşık 35 dakikalık çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarabildi. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen Çavdır itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında sağlık ekiplerine teslime edilerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kamyonun içinde bulunan meyveler çevreye saçılırken bölgede yoğun trafik oluştu. (Md- ÖY-
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