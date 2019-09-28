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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Avcılar E-5'te trafiği kilitleyen kaza İzle

Avcılar E-5'te trafiği kilitleyen kaza İzle

Kaza yerinden görüntü

Görgü Tanığı Metrobüs Yolu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Araçtan görüntü
-Trafikten görüntü
-Görgü tanığı ile röportaj
-detaylar

( İSTANBUL ) -- Metrobüs bariyerine çarpan araç Pert'te çıkarken sürücünün burnu bile kanamadı İSTANBUL

- Avcılar'dan Beylikdüzü'ne giden otomobil sürücüsü, sapağı kaçırıp aniden direksiyonu kırınca önce yol ayrım kaldırımına ardından metrobüs bariyerlerine çarptı. Kaza yapan sürücü kullanılamaz hale gelen araçtan burnu bile kanamadan çıkarken Beylikdüzü istikametinde yoğun trafik oluştu. Kaza, 10.30 sıralarında E-5 karayolu Avcılar Mustafa Kemal Paşa mevkisi Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 34 JV 5950 plakalı araç sürücüsü Parseller sapağını kaçırdı. Sürücünün bir anda manevra yapması ile araç önce yol uyarı tabelasına ardından kaldırıma oradan da metrobüs yolu bariyerlerine vurdu. Çarpmanın şiddeti ile olduğu yerde dönen araç sürücü kendi imkanları ile araçtan çıktı. Kaza sonrası 'pert'e çıkan araçtan çıkan sürücünün burnu bile kanamadı. Olay yerine tedbir amaçlı 112 sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri çağrıldı. Trafik polislerinin çağırdığı çekici yardımı ile araç yoldan kaldırıldı. Bir süre yoğun trafik oluşan yol açılırken görgü tanığı ise yaşananları aktararak, aracın önce yol ayrım kaldırımı ardından da bariyerlere çarptığını söyledi.

(MD-YM-
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