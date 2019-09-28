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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Avcılar'dan Başakşehir'e şüpheli araç kovalamacası İzle

Avcılar'dan Başakşehir'e şüpheli araç kovalamacası İzle

Polis araçları

Hastane Sağlık Raporu Şüpheli Araç Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-şüphelilerden görüntü
-mermi kovanları
-aracın aranması
-detaylar

( İSTANBUL ) -- Avcılar'da polisin 'dur ihtarı'na uymayan şüpheliler, Başakşehir'de lastiklerine ateş edilerek durduruldu İSTANBUL

- Avcılar'da polis ekiplerinin sabah saatlerinde şüphe üzerine durdurmaya çalıştığı bir araç ve içindeki kişiler kaçmaya başladı.
Polis ile şüpheliler arasındaki kovalamaca Başakşehir'de polisin aracın lastiklerine ateş ederek durdurması ile son buldu. Olay, Avcılar, Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüphe üzerine bir araca ve içindeki 4 kişiye dur ikazında bulundu. Şüpheliler, polis ekiplerinin dur ikazına uymayarak kaçmaya başladı.
Kaçan şüpheliler, TEM Otoyolu'na çıkarak Başakşehir Fırat Caddesi'ne kadar ilerledi. Bir ara polis ekiplerinin aracına çarptığı da öğrenilen şüpheliler, lastiklerine polisin ateş etmesi üzerine durdu. Araç içindeki 1 kişi kaçarken diğer 3 kişi polis tarafından göz altına alındı. Şüpheli şahısların polis ekiplerinden neden kaçtığı henüz öğrenilemezken hastaneye sağlık raporu almaya götürüldü. (MD-ÖY-
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