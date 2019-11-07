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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Avcılar'daki okulda dehşet anları kamerada Haberi

Avcılar'daki okulda dehşet anları kamerada Haberi

Güvenlik kamerası

( İSTANBUL - ÖZEL)- 9 yaşındaki minik öğrencinin hayatını kaybettiği kaza sonrası yaşanan panik kamerada İSTANBUL

Kamera Öğrenciler Okul Bahçesi Servis Aracı 


- Avcılar'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun hayatını kaybettiği kaza sonrasında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Avcılar Mehmetçik İlkokulunun bahçesinden meydana gelen kazada 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu isimli minik kız, Hüseyin Y.'nin hakimiyetindeki servis aracının altında kalarak hayatını kaybetti. Kazanın hemen sonrasında yaşananlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazayla birlikte okul bahçesinde bulunan öğrenciler ve veliler büyük panik yaşıyor. Bazı veliler panikle çocuklarını alarak uzaklaşmaya çalışırken, bazıları ise ağlayarak şok geçiriyor. Kaza sonrası yaşanan panik görüntülere yansıyor. (ECİ-ÖFA
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