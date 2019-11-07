Avcılar'daki okulda dehşet anları kamerada Haberi



- Avcılar'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun hayatını kaybettiği kaza sonrasında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Avcılar Mehmetçik İlkokulunun bahçesinden meydana gelen kazada 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu isimli minik kız, Hüseyin Y.'nin hakimiyetindeki servis aracının altında kalarak hayatını kaybetti. Kazanın hemen sonrasında yaşananlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazayla birlikte okul bahçesinde bulunan öğrenciler ve veliler büyük panik yaşıyor. Bazı veliler panikle çocuklarını alarak uzaklaşmaya çalışırken, bazıları ise ağlayarak şok geçiriyor. Kaza sonrası yaşanan panik görüntülere yansıyor. (ECİ-ÖFA



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