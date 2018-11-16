Avcılar'daki fabrika yangını havadan görüntülendi İzle

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Avcılar'da elektronik ev eşyaları fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın havadan görüntülendi. Avcılar Cihangir Mahallesinde sanayi alanlarının bulunduğu bölgede elektronik ev eşyaları fabrikasında yangın çıktı. 3 katlı fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen bir neden çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangında ilk belirlemelere göre ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın havadan görüntülendi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

