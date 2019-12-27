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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Avcılar’da yolda çöktü: Kamyon yolun içine girdi

Avcılar’da yolda çöktü: Kamyon yolun içine girdi

Çukurdaki araçtan görüntü

Mahsur Kaldı Nadan 

-Ekiplerin çalışması
-Röportaj
-Su sızan binadan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar’da şebeke su borularında meydana gelen sızıntı nedeniyle yol çöktü, bir kamyonet çöken yolun içine girdi. Sokakta bulunan apartmanın sığınağına da su sızdığı görüldü.
Olay, Cihangir Mahallesi Duygu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir şebeke su borularında sızma meydana gelmişti. Borudaki sızıntıyı çözmek için ekipler geldiği sırada yol çöktü. Çöken yolda su sızıntısını tamir edecek olan ekibin kamyonu mahsur kaldı. Mahsur kalan kamyoneti yine ekiplerin yanında bulunan kepçe kurtardı. Sokak üzerinde bulunan bir binanın sığınağı da sızmadan etkilendi. Binanın sığınak kısmına dolan su görüntülendi. Olayla ilgili konuşan mahalle sakinleri su sızıntısı nedeniyle çökmenin yaşandığını ifade etti.
(Md- ÖY-
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