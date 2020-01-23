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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Avcılar’da yol çöktü İzle

Avcılar’da yol çöktü İzle

Çökmenin yaşandığı yer

Kamera Yol Çökmesi 

-Ekiplerin çalışması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar’da bir sokakta yol çökmesi meydana geldi. Çöp kamyonunun geçmesinin ardından çökme olduğunu öğrenildi. Olay, Avcılar Mustafakemalpaşa Mahallesi Demet sokakta yaşandı. Bir çöp kamyonun geçmesinin ardından yolda çökme meydana geldi. Araçların zarar görmediği çökme sonrası yolda yaklaşık 1 buçuk metrelik çukur açıldığı görüldü.
Çökmenin olduğu yerin altında ise dolgu toprak olmadığı kameralar tarafından kaydedildi. Yaşanan olayı anlatan bir vatandaş çökmenin olduğu yerden bir kamyonun geçtiğini sonrasında ise yolun çöktüğünü söyledi.


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