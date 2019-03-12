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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Avcılar'da trafik kazası: 1'i ağır, 6 yaralı - İSTANBUL Video

Avcılar'da trafik kazası: 1'i ağır, 6 yaralı - İSTANBUL Video

- Avcılar'da trafik kazası - 1'i ağır, 6 yaralı - Olay yerinden detaylarAvcılar'da trafik kazası: 1'i ağır, 6 yaralıİSTANBUL (AA) - Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, E - 5 Otoyolu Edirne istikameti Mustafa Kemal Paşa metrobüs durağı mevkisinde, Recai Badem yönetimindeki 22 RG 869 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik uyarı levhasına çarptı.Sürücü Badem ile araçta sıkışan 6 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu hasarlı araçtan çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.Tedavisi süren sürücü Recai Badem'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralılar Serkan Atik, Turgay Mutlu, Yiğitcan Karatay ile ismi öğrenilemeyen 2 yaralının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Hasarlı aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından, yaklaşık yarım saat kapanan yol normale döndü.

Hastane Metrobüs Durağı Trafik Kazası Trol 

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