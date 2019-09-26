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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Avcılar’da temelinde çatlak oluşan bina boşaltıldı

Avcılar’da temelinde çatlak oluşan bina boşaltıldı

Binanın görüntüsü

Deprem Zabıta 

-Vatandaşlar
-Zabıta ekipleri
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar’da depremde temelinde çatlak oluşan 4 katlı bir bina zabıta ekipleri tarafından boşaltıldı. Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sırasında vatandaşlar büyük panik yaşadı. Avcılar Merkez Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir evin temelinde çatlaklar meydana geldi. Temelinde çatlak oluşan bina,zabıta ekipleri tarafından boşaltıldı. Vatandaşlar, yanlarına sadece önemli eşyalarını alarak evlerini boşaltıldı.
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